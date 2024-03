Detentas do Irmã Zorzi participam de oficina de argila do projeto Reintegr’Arte

Após a realização da primeira oficina, com a produção de 60 peças pelos detentos de Aquidauana, o projeto Reintegr’Arte, que tem financiamento do Fundo de Investimentos Culturais – FIC, chega a Campo Grande. Entre os dias 06 a 13 de março o mestre Cleber Ferreira de Britto e Instrutora Fabiane Avalhaes Marçal levarão o conhecimento do artesanato em argila para as detentas do Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Zorzi”.

Em Aquidauana a primeira edição do projeto foi um sucesso, para o diretor do presídio, Cláudio Alvico “é muito importante iniciativas como essas, para trazer uma nova perspectiva aos detentos e também uma nova forma de geração de renda, o artesanato, o fazer com as mãos traz grandes melhorias ao comportamento dos presos que participam”.

Como forma de estimular o trabalho, a Lei de Execução Penal permite a remissão de um dia de pena para cada três trabalhados, recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul admitiu a remição de pena em razão da produção de artesanato, o projeto visa inserir essa arte nos estabelecimentos penais como forma de oportunizar uma busca de novas perspectivas de homens e mulheres em processo de ressocialização.

As oficinas irão contribuir com a capacitação profissional e visam colaborar com a emancipação socioeconômica e a construção da cidadania, permitindo ao reeducando, ao regressar na sociedade tornem-se autônomos e adquiram condições de atuar no mercado de trabalho. Os beneficiários indiretos serão as famílias dos participantes dos cursos com a geração de renda que virá da produção artesanal.

Segundo o mestre artesão Cleber Ferreira, “acreditamos demais no projeto, o artesanato em argila está na minha formação há anos e repassar esse conhecimento é gratificante, ainda mais quando sabemos que isso fará uma grande diferença na vida das pessoas”.

O Projeto

O objetivo do projeto Reintegr’Arte é realizar oficinas gratuitas profissionalizantes de argila de forma presencial, com aulas teóricas e práticas, com instrução coletiva e atendimento individual dos instrutores, para despertar o processo criativo e o interesse pelo trabalho. Cada turma prevê a participação de 10 alunos e as cidades contempladas serão, Aquidauana, Campo Grande, Rio Brilhante, Jardim, Caarapó, Ponta Porã e Jateí, divididos entre presídios femininos e masculinos.

Os mestres artesãos Rodrigo Avalhaes e Cleber Ferreira e as instrutoras Fabiane Avalhaes Marçal e Léia Cristina da Silva Souza Marçal tem vasta experiência no artesanato em argila, suas peças tem reconhecimento nacional, eles e há mais de 20 anos realizam oficinas e qualificações para disseminar o conhecimento adquirido ao longo dos anos para a capital e o interior do Estado.