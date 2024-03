Caarapó é agraciado com o Selo Sebrae de Referência de Atendimento

O município de Caarapó acaba de receber o Selo Sebrae de Referência em Atendimento, concedido ao Espaço do Empreendedor em reconhecimento à qualidade dos serviços prestados aos micros e pequenos empresários locais. Esta é a primeira vez que o município é premiado nessa categoria.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma ferramenta essencial para reconhecer a qualidade dos serviços oferecidos pelas Salas do Empreendedor e parceiros da Rede Sebrae aos empreendedores locais. Com o objetivo de promover a excelência no atendimento e na prestação de serviços, esta metodologia de avaliação visa fortalecer e qualificar a Rede Sebrae, além de ampliar a presença da instituição nos territórios, proporcionando soluções em gestão empresarial.

Além do reconhecimento e da diferenciação no mercado, o Selo Sebrae traz benefícios como a melhoria contínua da qualidade, a maior satisfação dos clientes, a fidelização e o impacto positivo no desenvolvimento local. Ao estimular a busca pela excelência no atendimento, este selo contribui significativamente para o crescimento dos negócios e da economia local, consolidando as instituições como referências em qualidade e excelência no atendimento aos empreendedores.

Em Caarapó, a Sala do Empreendedor funciona nas dependências da antiga Escola Narciso Menezes e está, desde 2018, sob a responsabilidade do servidor municipal Jocelino da Costa Barreiro, com expediente de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Para o prefeito André Nezzi, o Selo de Excelência no Atendimento aos Empreendedores não apenas certifica a qualidade do serviço prestado, mas também reforça o compromisso em oferecer uma experiência diferenciada e satisfatória para aqueles que confiam em seus serviços. “A busca pela excelência no atendimento é um caminho sem volta, e o Selo se apresenta como um aliado nessa jornada rumo ao sucesso empresarial e a concessão desse selo ao nosso município nos deixa muito felizes”, destacou o dirigente caarapoense.