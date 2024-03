Vereadores de Ponta Porã vão entregar reivindicações para senador Nelsinho no final de semana

Agnaldo Miudinho disse que serão solicitados recursos para drenagem e pavimentação asfáltica, saúde e para o projeto do Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré

O presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, manteve reunião segunda-feira, dia 11, com os vereadores e o secretário-adjunto de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal, Joanílson dos Santos Silva. Na oportunidade, eles discutiram a aplicação de novos investimentos nos setores de infraestrutura, saúde e também para implantação do Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré (CEIMPP), visando a criação de uma sinergia com Parque Tecnológico Internacional (Ptin).

Articulado pelo presidente Agnaldo Miudinho, durante a reunião todos os vereadores presentes se posicionaram sobre futuros investimentos visando atender demandas da população nos mais diversos setores. “Vamos receber no final de semana a visita do senador Nelsinho Trad, que tem sido um grande parceiro de Ponta Porã, destinando recursos de emendas federais para execução de projetos de drenagem e pavimentação asfáltica, para melhorias na saúde, no setor de cultura, ciência, tecnologia e formação profissional. Se trata de um conjunto de recursos que irá proporcionar avanços importantes para a nossa comunidade”, destacou.

Parte dos recursos destinados pelo senador Nelsinho Trad será investida no Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré (CEIMPP), projeto lançado pelo prefeito Eduardo Campos, e que vem sendo apresentado e discutido com a sociedade da fronteira. Se trata, segundo o executivo, de um espaço com a missão de promover sonhos através do trabalho que será impulsionado pelo Parque Tecnológico Internacional (Ptin), uma usina de prosperidade para a fronteira sul de Mato Grosso do Sul e que terá repercussão no vizinho Paraguai e em outros países do Mercosul.

Conforme o prefeito Eduardo Campos, o CEIMPP trata da união dos dois projetos – CEIMPP e Ptin – integrando e acelerando os objetivos comuns de fortalecer a identidade cultural da região, ao mesmo tempo que impulsiona a inovação e tecnologia com ferramentas de construção de novas oportunidades. O perfil dos programas idealizados demonstra o nível de desenvolvimento socioeconômico que se espera.

O ProEduca, por exemplo, é focado na capacitação profissional e educacional, o InovaFronteira incuba negócios do setor de artesanato, corte e costura, ecolinhas, moda autoral “Slow Fashion” e “Street Fashion”; o ComuniLab estimula a inovação social e a sustentabilidade enquanto o JovemPro+ capacita jovens na produção audiovisual.

Segundo o prefeito Eduardo Campos, o Parque Tecnológico Internacional (Ptin), cria em Ponta Porã as condições para o ambiente inovador crescer e se multiplicar por meio do conhecimento científico e tecnológico, agentes ativadores da comunidade local, o Ptin fará interface com as comunidade acadêmicas, com as instâncias governamentais e com a iniciativa privada, construindo conexões sólidas e fundamentais para que o ensino e a pesquisa promovam novos e inovadores negócios na fronteira Brasil/Paraguai, a partir da vocação regional, que vem do agronegócio, do comércio e da indústria de transformação.

Para Eduardo Campos, o Ptin representa um passo seguro na direção de um futuro de progresso, oportunidades e bem-estar para a sociedade de Ponta Porã. A sinergia desses dois empreendimentos, o PTIN e o Centro de Cultura representam um marco estratégico de desenvolvimento regional. “Ao abraçar a economia criativa, inclusão social e a inovação tecnológica, nossos projetos sinalizam que estamos diante de um mercado inclusivo, de futuro e prosperidade”, destaca.