Procon leva o Circo dos Sonhos às escolas de Dourados

Peça da Companhia da Sucata leva diversão com foco na Educação Financeira aos alunos

O Dia do Consumidor é celebrado no próximo dia 15, sexta-feira, e, para marcar a data, a Prefeitura de Dourados, através do Procon de Dourados, realiza diversas atividades educativas, incluindo palestras em escolas públicas e privadas. Nesta segunda-feira (11), a equipe do Procon esteve na Escola SEI e, na terça (12), o trabalho acontece na EM Joaquim Murtinho.

Os alunos do SEI tiveram orientação para o consumo de forma lúdica, com foco na Educação Financeira, realizada por meio do Circo dos Sonhos, uma peça teatral que conta a história de três palhaços que encontraram na organização financeira uma ferramenta para tornar seus sonhos realidade. O espetáculo é uma parceria da Sicredi Centro-Sul MS com a Companhia de Teatro Sucata e Procon.

Dentre os diversos métodos utilizados para alcançar o público envolvido, a Educação Financeira também utiliza as ações culturais como ferramenta, principalmente em atividades voltadas às crianças que estão nesta primeira fase da idade escolar.

A Educação Financeira é um dos pilares da orientação para o consumo, que tem o propósito de cooperar para uma vida financeira sustentável e de proporcionar uma relação saudável com o dinheiro.

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos é uma peça teatral que conta a história de três palhaços que se deparam com a falência do circo onde trabalham. Diante desse desafio, eles decidem criar um circo próprio, mas para isso, eles têm que aprender sobre educação financeira. O agravante é que cada palhaço tem uma forma diferente de pensar sobre economia. O trio faz de tudo para realizar seu sonho.