Atleta do Sesi MS, Yeltsin Jacques é ouro no atletismo do Parapan do Chile

O sul-mato-grossense Yeltsin Jacques estreou com o pé direito nos Jogos Parapan-Americanos 2023, sediados em Santiago, no Chile. Nesta terça-feira (21/11), o atleta venceu a final dos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual), com o tempo de 15’03”09. Com o resultado, Yeltsin sagrou-se tricampeão dos Jogos (Toronto-2015 e Lima-2019).

Yeltsin, que é atleta do Sesi MS e padrinho da Corrida do Pantanal, chegou embalado ao Parapan após conquistar o ouro nos 1.500 metros e o bronze nos 5.000 metros no Campeonato Mundial de Paris, em julho deste ano. Na capital chilena, o sul-mato-grossense corre ao lado dos atletas-guia Edelson Ávila e Guilherme Ademilson Santos.

Antes de embarcar para o Chile, Yeltsin Jacques falou sobre a preparação para os jogos. “Nas últimas sete semanas, durante treinamento na Bolívia, conseguimos intensificar o volume. Chegamos a 150 quilômetros percorridos numa semana, o que é muito bom e dá confiança para correr os 5.000 metros agora no Parapan. Agora, vamos em busca da medalha, para a gente comemorar nesse fim de ano”, disse.

A próxima disputa de Yeltsin na competição será a semifinal dos 1.500 metros, na sexta-feira (24), às 16h30 (horário de MS). A final desta mesma prova ocorrerá no dia seguinte, às 17h30.