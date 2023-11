TCE-MS abre as portas para estudantes de Aparecida do Taboado

Alunos de escolas públicas e privadas de Aparecida do Taboado, que participam do Programa “Câmara vai à escola”, visitaram nesta terça-feira, 21 de novembro, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

Eles foram recebidos pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, que deu as boas vindas ao grupo e ressaltou a satisfação de recebê-los. “Fico muito feliz de tê-los aqui e saber do interesse de vocês em conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Tribunal de Contas. Espero que aproveitem a oportunidade e compartilhem esse conhecimento com os demais colegas de Aparecida do Taboado”.

Logo depois da recepção, os alunos assistiram a uma palestra do Diretor da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio, que de uma forma simples explicou o trabalho desenvolvido pela Corte. “A gestão do conselheiro Jerson Domingos tem como premissa aproximar o Tribunal da sociedade e hoje estamos abrindo as portas para esse grupo de alunos a fim de mostrar o papel desse órgão de controle na sociedade, o que faz e também qual é o dever na sociedade junto ao controle social”.

O Programa “Câmara vai a escola” foi instituído pela Lei 1762 de 2023, proposta pelo vereador Jucleber da Silva Queiróz, presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, que acompanhou o grupo na visita. “Esse projeto foi inspirado em uma iniciativa semelhante em Chapadão do Sul e vimos a oportunidade da interação da Câmara com a comunidade escolar. Hoje estamos aqui para mostrar o importante papel de fiscalização que o TCE desempenha”.

O Programa “Câmara vai à escola”, tem o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal e as escolas, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo para a formação da sua cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira.

Na primeira etapa do Programa, os vereadores visitam as escolas promovendo uma aproximação com a comunidade escolar. Depois, os próprios alunos escolhem, por veio de votação, delegados que representam as escolas em visitas a instituições públicas. Durante a realização do Programa, a Câmara Municipal poderá ainda promover uma visita dos delegados à Brasília para conhecerem o Congresso Nacional e Palácio do Planalto.

Ítalo Henrique, de 16 anos, aluno de uma escola estadual de Aparecida do Taboado e um dos delegados do grupo estava muito satisfeito com a visita. “Para mim, como jovem, é uma oportunidade única de ganhar conhecimento e ter o entendimento de como funciona o Tribunal de Contas. Quero conversar com os demais colegas e passar para eles a experiência que estamos tendo aqui. Meu desejo é que mais jovens possam ter essa experiência também”.