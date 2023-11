Dois homens com maconha, skunk e haxixe marroquino são presos pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam dois homens de 27 anos de idade, transportado em um Hyundai HB20, maconha, skunk e haxixe marroquino, na MS-295 em Eldorado.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram a dupla. Durante entrevista o motorista do veículo afirmou que teria saído de Criciúma (SC) e ido até Coronel Sapucaia para levar o amigo, que seguia como passageiro, para uma consulta com médico especialista em ortopedia.

Após versões desencontradas, os policiais fizeram uma busca minuciosa no veículo e localizaram um compartimento oculto. Ao todo foram encontrados 57 quilos de maconha, 6,5 quilos de skunk e 100 gramas de haxixe marroquino.

Questionados, o motorista afirmou que foi contratado por um homem em Criciúma para pegar o veículo na cidade catarinense e levar até a fronteira para carregar com a droga. Pelo transporte ele afirmou que receberia R$ 2,5 mil.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 271 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Eldorado, com os dois suspeitos.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.