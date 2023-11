Direitos dos animais serão debatidos na Câmara Municipal de Ponta Porã

A Câmara Municipal de Ponta Porã vai abrir as portas para que a comunidade fronteiriça participe de um debate importante sobre a garantir dos direitos dos animais. Nesta quinta-feira a partir das 19 horas, será realizada a Audiência Pública sobre a Proteção e os Direitos dos Animais.

O evento será promovido pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trabalho, Agricultura, Indústria e Comércio, formada pelos vereadores Kleber Ortiz (Presidente), Edevaldo Mattoso Barbosa (Vice) e Thiago Vedana (relator e proponente da audiência.

Ele destaca a importância do debate em torno do assunto. “Vamos reunir pessoas e instituições que atuam decisivamente na garantia dos direitos dos animais em nosso município. Vamos trazer na íntegra todas as leis que garantem o amparo dos animais. Trata-se também de uma questão de saúde pública, pois os animais são vetores de doenças. E cuidar deles, representa qualidade de vida para todos”, afirmou o parlamentar.

A realização da audiência foi um dos temas debatidos na sessão ordinária de terça-feira, 21 de novembro, na Câmara Municipal. Os parlamentares aproveitaram para convidar a população para participar do evento que vai discutir meios de ampliar a garantia dos direitos dos animais.

Novembro Azul

Durante a sessão o médico urologista Roberto Alessandro Giummarresi Torres, utilizou a Tribuna Livre para falar de um tema muito importante: a campanha Novembro Azul que visa alertar a população, especialmente os homens, da necessidade de prevenir câncer de próstata e outras doenças.

Segundo ele, a importância da campanha Novembro Azul é que está dando certo, porque aproxima o homem, preconceituoso, temeroso, a buscar atendimento preventivo na saúde. Levando-o aos cuidados que merece. Está revertendo esta situação entre o homem que geralmente é temeroso, preconceituoso, demora para buscar atendimento de saúde.

“O câncer de próstata é o segundo mais comum no homem. Só perde para o câncer de pele. Representa 30% dos canceres no homem. Daí a importância de fazer um diagnóstico precoce. Neste caso a chance de cura supera 90%. Quando tardiamente diminui para 10%. Importante falar que o câncer de próstata é um problema que não apresenta sintomas. E, para detectá-lo basta exames simples como o de sangue e o ‘toque’. Trata-se de um diagnóstico barato. E existem várias formas de tratamento”, explicou o médico.

Em nome dos vereadores, o Presidente da Câmara Municipal, Candinho Gabínio, agradeceu a presença do Dr. Roberto e ressaltou a importância do cuidado com esta doença. “Particularmente passei por esta situação. E graças ao diagnóstico precoce, consegui vencer esta doença”, afirmou. “Por isso, recomendo a todas os homens a tratarem isso com a devida atenção, pois o problema é sério e pode ser resolvido com a prevenção. Esta Casa sempre estará aberta para que profissionais como o Dr. Roberto venham expor a toda a população que nos acompanha, os melhores caminhos para manter a saúde”.