Yuri destaca importância da cultura afro e o Dia da Consciência Negra

Por ocasião do Dia da Consciência Negra, celebrado neste 20 de novembro, o vereador Rogério Yuri (PSDB) leu na tribuna da Câmara de Dourados, durante sessão ordinária desta segunda-feira, texto relatando o histórico da data e da luta de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, pela libertação de seu povo. Relata a história que o dia 20 de novembro em 1695 foi marcado pela morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, capturado e preso, ele foi degolado e teve sua cabeça exposta na Praça do Carmo.

“A lei federal 12.519 instituiu o 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, mas não transformou a data em feriado nacional. Por isso, cabe a cada Estado e município decretar ou não feriado, em seu âmbito”, lembrou ele, pontuando que a data representa um importante momento de reflexão, luta e valorização da cultura afro-brasileira.

“O Dia da Consciência Negra é uma oportunidade de reconhecer a contribuição histórica, social, cultural e econômica dos negros na formação do Brasil e do Mato Grosso do Sul; é uma data para refletir sobre as desigualdades enfrentadas por essa população e desenvolver formas de promover a igualdade racial em todos os aspectos na sociedade”, disse.

Em Mato Grosso do Sul e na cidade de Dourados, o Dia da Consciência Negra é celebrado com uma série de atividades que visam valorizar a cultura afro-brasileira e promover o debate sobre questões raciais. Muitos eventos são realizados, como palestras, seminários, exposições artísticas, apresentações musicais e danças tradicionais.

“Além das atividades culturais, também é importante ressaltar as conquistas e os desafios enfrentados pela população negra no estado. A luta por igualdade de oportunidades, combate ao racismo estrutural e acesso à educação de qualidade são pautas que devem ser discutidas e trabalhadas constantemente”.

Yuri também destacou a realização, ontem no início da noite, no auditório da UFGD, de uma roda de conversa sobre a Importância da Educação Antirracista, Valorização dos Saberes Africanos e Protagonismo Feminino Negro. “Merece nossa atenção. A conscientização sobre a importância da igualdade racial não se restringe apenas ao dia 20 de novembro. É fundamental que essa reflexão e ações de combate ao racismo sejam constantes em nossa sociedade. A promoção da igualdade racial é responsabilidade de todos, e cada indivíduo deve contribuir para a construção de um país mais justo e igualitário”, ponderou.

“No Dia da Consciência Negra, Dourados se une em uma celebração que vai além das diferenças e busca valorizar a diversidade cultural e étnica presente em nosso estado. É um momento de reflexão, luta e reconhecimento da importância da população negra na construção da nossa identidade. Que essa data seja um lembrete constante de que precisamos continuar trabalhando juntos pela igualdade racial e pelo respeito à diversidade em todas as esferas da sociedade”, concluiu o vereador.