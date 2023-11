Práticas e ideias inovadoras para modernizar a gestão em Mato Grosso do Sul são premiadas

O XVIII Prêmio de Inovação premiou 23 projetos em duas modalidades

Mais de 207 trabalhos inscritos e 23 projetos premiados. Assim encerrou na manhã desta terça-feira (21) o XVIII Prêmio de Inovação, promovido pelo Governo do Estado por intermédio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e Escolagov (Fundação Escola de Governo). O objetivo da ação é reconhecer e valorizar os servidores públicos, premiando práticas e ideias que tragam modernidade à Gestão Pública.

Foram premiados trabalhos em duas modalidades: “Práticas Inovadoras de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”, com o total de R$ 202 mil em prêmios.

O vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), que esteve representando o governador Eduardo Riedel no evento, destacou que o Governo do Estado reconhece e valoriza os servidores que se dedicam a pensar em boas ideias para maior agilidade e inovação no setor público e seus serviços.

“A gestão pública de Mato Grosso do Sul caminha bem pelo esforço contínuo dos servidores públicos. Nosso Detran é referência e o mais digital do Brasil. O projeto Free Flow faz com que caminhões deixem de ficar horas nas divisas do Estado. Isso mostra que temos servidores comprometidos em todas as áreas. Temos um governador que trabalha muito, engajado, que faz com que os servidores sejam impactados diretamente por esse exemplo de cuidar do público, trabalhar em prol da sociedade. Temos certeza que quanto mais os servidores estiverem motivados e valorizados, melhor será a devolução para a sociedade em prestação de serviço”, afirmou Barbosinha.

A secretaria da SAD, Ana Nardes, lembrou que quem está na ponta, vivenciando o trabalho na administração pública, as vezes tem uma visão mais ampla que o gestor.

“Temos que ouvir os servidores, extrair o que tem de melhor. Todos os trabalhos realizados ganhadores ou não, serão encaminhados aos gestores das pastas para que analisem e vejam a oportunidade de colocar a ideia em prática. Agradeço imensamente a cada um pelo engajamento, esforço e dedicação. Festejem a vitória, que não é somente pessoal, mas que vai trazer a toda nossa população melhorias e qualidade dos serviços públicos”.

Para a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Martins de Assunção, é importante destacar o papel fundamental da comissão julgadora, que com expertise e comprometimento foi crucial para garantir a integridade e a excelência do processo de seleção.

“Reforço nossa missão e valores, que se refletem na cerimônia de hoje. Cada projeto, cada esforço, cada inovação, alinha-se perfeitamente com nossa visão de um serviço público eficiente, transparente e orientado a resultados. Aristóteles dizia que ‘Somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito.’ Assim, encorajo a todos a persistirem em seu excelente trabalho, transformando a excelência em um hábito diário”.

A servidora da Sejusp, Maira Gasques Chaves Cappi, que recebeu o primeiro lugar no eixo social com o projeto “Polícia Amiga do Autista: inovações no atendimento às crianças com transtorno do espectro autista nos postos de identificação do estado do Mato Grosso do Sul”, falou em nome dos servidores premiados.

“Esse prêmio é um espaço de troca. O servidor vivencia ideias, planos, sonhos de inovação e traz melhorias tanto para a prestação de serviço público quanto ao próprio ambiente de trabalho. Essa semente foi plantada no meu coração. Passei a visualizar essa temática como proposito e a trabalhar para entregar um trabalho cada vez mais eficiente”.

A cerimônia foi realizada no auditório Germano de Barros, Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com transmissão via facebook e youtube da Escola de Governo. Estiveram presentes a primeira-dama, Monica Riedel; o delegado-Geral, Roberto Gurgel; o secretário adjunto da SAD, Daynler Martins Leonel; o reitor da UEMS, Laercio de Carvalho; o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto Assis; o diretor-presidente adjunto do Detran, Juvenal Neto; entre outros.