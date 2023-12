Atleta de MS conquista primeiro lugar em Surdolimpíada Nacional em Londrina

Com muita inclusão e diversidade, pela primeira vez surdos de Mato Grosso do Sul participaram da etapa nacional da Surdolimpíada, em Londrina (PR). No último fim de semana, dias 2 e 3 de dezembro, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), atletas sul-mato-grossenses competiram no evento nacional, nas modalidades individuais e em duplas de boliche, vôlei de praia e mountain bike.

No boliche, Rivair Souza da Silva, surdoatleta de Dourados, ganhou medalha de ouro. Com o resultado, está convocado para representar o país na Surdolimpíada Mundial, que será realizada em Tóquio, no Japão, em 2025.

“A competição foi muito difícil, porque os atletas eram experientes. Quando soube que iria defender o estado na Surdolimpíada, comecei a estudar os movimentos, com a ajuda do YouTube, as pegadas, a movimentação do braço e velocidade do arremesso. Vou continuar treinando para me sair bem também na Surdolimpíada Mundial”, ressalta Rivair.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, a Surdolimpíada é um mecanismo de inclusão dos surdos no esporte de muita eficiência e, além disso, assume um papel de visibilidade da comunidade surda.

Os representantes sul-mato-grossenses são vinculados à FDSMS (Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul). O Presidente da entidade, Adriano Gianotto, ressalta que é importante valorizar a prática esportiva, pois influencia em várias áreas, inclusive na saúde mental dos atletas.

“Me senti muito feliz pela conquista da medalha de ouro para o boliche, não é fácil a concorrência, as federações são fortes, foi uma conquista incrível. Os atletas precisam de orientação, foco, e paciência”, frisa.

Resultados:

FDSMS ( FEDERAÇÃO DE DESPORTOS DE SURDOS DE MS) 9° Lugar geral.

Ciclismo Montain Bike

Feminino: Tábata Larissa Rodrigues Lopes (5° lugar).

Masculino: Isaac Péricles Maia de Medeiros (14° lugar).

Boliche Masculino:

Rivair Souza da Silva (1° lugar).

Jarbas Batista de Almeida (9° lugar).