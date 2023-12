Zé Teixeira intercede por energia de qualidade em Inocência

As famílias da zona rural de Inocência pediram a intercessão do deputado Zé Teixeira (PSDB) junto a empresa concessionária de energia elétrica. Os moradores na região das fazendas Santa Júlia 2, Alvorada, São Bento, Paiol Velho, São Cristóvão, São Jorge, Esperança e Sítio Três Coqueiros solicitam melhoria no atendimento e qualidade nos serviços da Energisa.

O pedido de apoio chegou por intermédio do vereador Jefferson Lopes de Oliveira. “Devemos considerar a importância que o serviço de energia tem para toda uma comunidade, especialmente na zona rural. Um serviço ineficiente impacta diretamente na produção e armazenagem dos frutos do trabalho no campo”, justificou Zé Teixeira na indicação encaminhada à Energisa.

Educação – O deputado Zé Teixeira também solicitou apoio do Governo do Estado para a realização do XIV FETECMS 2024 – Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências de Mato Grosso do Sul. O pedido partiu do Grupo Arandú de Tecnologia e Ensino de Ciências (Gatec), vinculado à Universidade Federal (UFMS). A feira acontece anualmente no mês de outubro e reúne projetos desenvolvidos por estudantes da rede pública e privada de ensino de todo o país, promovendo a divulgação científica, tecnológica e cultural.