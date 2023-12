Marcelo Mourão faz homenagens e presta contas, hoje, na Câmara

Nesta terça-feira (05), às 19h, na Câmara Municipal de Dourados, acontecerá sessão solene conduzida pelo vereador Marcelo Mourão (Podemos). O evento será dedicado a homenagear personalidades importantes da cidade e apresentar a prestação de contas do mandato do vereador.

Com o evento, Marcelo Mourão reafirma seu compromisso com a transparência e responsabilidade perante os eleitores. A prestação de contas detalhada destaca não apenas as realizações durante seu mandato, mas também serve como um canal aberto para o diálogo com a comunidade.

Além da prestação de contas do ano de 2023, o evento proporcionará um espaço para um diálogo profundo com a comunidade. Marcelo Mourão compartilhará suas conquistas e projetos futuros, enquanto abre a oportunidade para os cidadãos expressarem suas opiniões, sugestões e preocupações.

O evento não apenas refletirá sobre o passado, mas também destacará as perspectivas futuras do vereador Marcelo Mourão. Sua visão para o próximo período será compartilhada, demonstrando seu compromisso contínuo com o progresso e bem-estar da comunidade.

Homenagens

A sessão solene também será marcada por homenagens a personalidades que desempenharam papéis significativos no desenvolvimento e progresso de Dourados. “O reconhecimento destes indivíduos é uma expressão de gratidão e respeito por suas contribuições valiosas para a comunidade”, pontua o vereador.

Marcelo Mourão convida todos os cidadãos a participarem e contribuírem para este momento especial na vida política local. Para ele, o evento promete ser uma ocasião enriquecedora, reunindo homenagens merecidas, prestação de contas transparente e um diálogo construtivo com a comunidade.