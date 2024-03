Ação conjunta PM e PC prende homem com armas e mais de 700 munições em Pedro Gomes

Um homem de 26 anos de idade foi preso em Pedro Gomes, por posse irregular de arma de fogo. A prisão foi feita pela Polícia Civil, durante cumprimento de mandado de busca domiciliar, e contou com apoio da Polícia Militar.

S.M.C. é investigado por comercializar substâncias entorpecentes na cidade. Na casa dele foram encontrados no interior de uma carretinha de som, 01 revólver calibre 38, marca Amadeo Rossi; 01 espingarda calibre 36, marca Boito; 01 espingarda calibre 20 com dois canos, marca Boito; 01 balança de precisão com resquícios de cocaína e pasta base; 235 munições intactas calibre 20; 08 munições intactas calibre 36; 251 munições calibre 22; 288 munições calibre 38; 25 cartuchos deflagrados de calibre 36; 07 cartuchos deflagrados de calibre 32; 02 cartuchos deflagrados de calibre 38; 78 cartuchos deflagrados de calibre 20; 05 cartuchos deflagrados de calibre 28; 260 espoletas intactas; 1.850 kg de chumbo/balins e; 06 tubos de pólvora, pesando 649 gramas, todos em desacordo com a determinação regulamentar, não possui licença ou autorização.

No interior do veículo S-10, de cor branca, foi encontrada uma porção pequena de cocaína, pesando aproximadamente 0,14 gramas.

Em continuidade, nos quartos do imóvel, foram encontrados 01 aparelho de celular, marca Samsung, de cor preta com capa de plástico transparente; 01 aparelho de celular, marca Samsung, modelo SM-A55, de cor azul; 01 aparelho de celular, marca Motorola, modelo XT-1640, de cor vermelho e branco; 01 aparelho de celular, marca Motorola, de cor vermelho com preto; 01 aparelho tablete, marca Multilaser, modelo M7, de cor preta; 01 aparelho de celular, marca Samsung, de cor prata; 01 aparelho de celular, marca Samsung, de cor vermelha; 01 aparelho de celular, marca Samsung, de cor preta; 01 aparelho de celular, marca LG, de cor dourada; 01 aparelho de celular, marca Motorola, de cor dourada e preta; 01 aparelho de celular, marca Samsung, modelo A32, de cor preta com capa azul; R$ 420,00.

Dentro do freezer instalado na cozinha, foram localizados 05 peixes da espécie cachara, medindo entre 0,85 cm a 0,90 cm, pesando o total de 30,621 kg; 01 peixe da espécie jurupoca, medindo 0,55 cm, pesando 2,236 kg; 01 peixe da espécie pintado, medindo 0,74 cm, pesando 2,610 kg; 1,836 kg de pescado da espécie pintado, transformados em postas; 2,598 kg de pescado da espécie jaú, transformados em postas. Apesar de os animais estarem dentro do tamanho permitido, foram pescados no período da piracema, sendo proibida a retirada.

Os objetos foram todos apreendidos e o autor foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.