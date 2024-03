Humap, em ação conjunta com UFMS, realiza evento de acolhimento de novos residentes

Mais de 130 residentes em saúde foram recepcionados na Cidade Universitária

Em uma iniciativa conjunta, UFMS e Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) promoveram na manhã desta sexta-feira, 1º de março, a recepção aos mais de 130 novos residentes em saúde, que iniciam as atividades deste primeiro semestre de 2024. São profissionais do estado e de diversas regiões do país, que foram aprovados no Exame Nacional de Residência ou em processos seletivos específicos.

Participaram da cerimônia, o diretor da Faculdade de Medicina (Famed), Marcelo Vilela, representando o reitor Marcelo Turine; o diretor de Pós-graduação, Daniel Lopes, representando a pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação Maria Lígia Macedo; o diretor do Instituto Integrado em Saúde, Marcos Ferreira, representando os diretores das unidades setoriais onde são ofertadas as especializações; a coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde, Camila Polisel; a integrante da Comissão de Residência Médica do Humap-UFMS Ebserh, Débora Doreto, representando o coordenador Bruno Filardi; a superintendente do Humap-UFMS/Ebserh, Andrea Lindenberg; a representante da Secretaria Estadual de Saúde e da Escola de Saúde Pública de MS, Maria de Lourdes Oshiro; e a secretária municipal de Saúde, Rosana Melo.

Para o diretor da Famed, a solenidade foi significativa pois marcou as boas vindas aos assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. “A residência é uma etapa fundamental na formação dos profissionais, momento de aprofundar os conhecimentos teóricos, desenvolver habilidades práticas e se engajar diretamente com as complexidades e desafios para o cuidado do paciente. […] A UFMS tem orgulho de oferecer programas de residência médica que são reconhecidos pela sua qualidade e seu rigor. […] Nosso corpo docente é composto por profissionais renomados, dedicados e está pronto para guiá-los nessa jornada de aprendizado e descoberta”, disse.

A superintendente do Humap-UFMS/Ebserh comentou que é egressa da UFMS e lembrou que esse momento lhe trouxe uma mistura de sentimentos: a vitória por finalizar mais uma etapa da vida, a graduação, e a ciência de que nos próximos dias se dedicaria muito mais ao trabalho do que à vida pessoal. “Como profissional da área da saúde penso que ninguém está aqui por acaso e estamos aqui para desenvolver nossa missão e darmos o nosso melhor. No ambiente de trabalho, no qual passamos muito mais tempo do que na nossa casa, precisamos ser felizes. […] Desejo a vocês que sejam muito felizes. Contem não só comigo, mas com todo o Hospital Universitário. Nosso objetivo principal é ver que a formação de vocês valeu a pena e que pudemos contribuir com isso”, falou.

“Estou bastante feliz de estar nesta casa porque também sou egressa. Este é um período que vocês estão iniciando no qual estarão em contato direto com a população. Atuarão no acolhimento, no cuidado, no tratamento e também serão gestores desse cuidado. Verão as pessoas integralmente, em todos os aspectos que o Sistema Único de Saúde exige, e farão o intercâmbio de conhecimentos nas equipes. Assim teremos uma atenção integral de qualidade ao paciente e ele se sentirá acolhido. É o que todos nós, enquanto instituição formadora, gestores e colaboradores queremos, que vocês sejam profissionais de excelência e que tenham conceito alto na voz do povo”, ressaltou a representante da secretaria de Saúde do estado.

“Eu também sou egressa da UFMS e sinto esse pertencimento. Espero que vocês que estão iniciando esse ciclo também sintam. E vocês são privilegiados porque estão tendo a oportunidade de fazer uma pós-graduação lato sensu sui generis, o que, sabemos, não é toda a população que tem acesso. […] Vocês vão e têm a vocação de lidar com o bem maior do ser humano que é a vida. […] Estarão lidando com pessoas em uma fase muito vulnerável de suas vidas, e, juntamente com seus preceptores, coordenadores, irão aprender com nossos pacientes para que, quando entrarem no mercado de trabalho ou voltarem para a Universidade como professores, consigam dar seu melhor na parte técnica e lembrar que temos de ter muito respeito em cada ação. […] Aproveitem, se dediquem e planejem, tudo é possível. Sejam todos muito bem vindos!”, desejou a secretária municipal de Saúde.

Os programas de residência são cursos de pós-graduação lato sensu considerados padrão ouro na formação dos profissionais da saúde. Atualmente, a UFMS oferta oportunidades em cinco programas de residência uniprofissional, três de residência multiprofissional em saúde e em 21 especialidades relativas aos programas de residência médica. Neste ano foram inaugurados dois novos programas de residência uniprofissional: em Psicologia Clínica e em Radiologia Odontológica e Imaginologia.

Além do Humap-UFMS/Ebserh, da Clínica Escola e Hospital Veterinário da Universidade, os residentes terão como cenário de práticas as unidades das instituições parceiras na ação: as secretarias municipal e estadual de saúde, o Centro Especializado em Reabilitação da Apae (CER-Apae), o Hospital São Julião, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e a Santa Casa de Campo Grande.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.