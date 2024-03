Em Sidrolândia, DAC enfrenta o Novo em busca de consolidar liderança do Grupo B

Técnico Luis Carlos Cruz tem a volta do zagueiro Thiago Moura, mas está preocupado com falta de eficácia do ataque

O Dourados AC entra em campo neste sábado (2) para abrir a nona e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Em Sidrolândia, às 18h, o DAC enfrenta o Novo para defender a liderança do Grupo B, enquanto o adversário tenta se manter na zona de classificação e escapar do rebaixamento. A arbitragem da partida no Estádio Sotero Zárate é de Carlos Henrique Linhares Martins, auxiliado por Marcelo Grando e Josimar Mazzetto de Carvalho.

A situação do time douradense em relação à classificação é tranquila, Com 13 pontos, lidera a chave e, nos últimos dois jogos, busca conquistar o maior número de pontos possível para brigar pela melhor campanha da primeira fase, agora nas mãos do Operário, líder do Grupo A com 14 pontos. Já o Novo, com cinco pontos, faz seu último jogo e, para se classificar, precisa vencer, além de torcer por tropeços do Ivinhema, lanterna com quatro pontos, mas dois jogos pela frente.

No primeiro turno, o confronto entre Dourados e Novo, no Estádio Douradão, foi vencido pelo time da casa por 2 a 1.

Ataque preocupa

Sem jogar há dez dias por ter folgado na última rodada, o técnico Luis Carlos Cruz aproveitou o período de treinos para tentar ajustar o problema que o time tem apresentado nas últimas partidas, que é a efetividade no ataque. A falta de gols custou pontos importantes na primeira fase, como no último jogo, contra o Aquidauanense. O DAC fez 1 a 0, gol de Flaviano, mas perdeu uma série de oportunidades de ampliar. Nos acréscimos, o adversário aproveitou a melhor chance que teve e igualou o placar.

“Esse tem sido um calo nosso. A parte tática está inserida, a qualidade dos jogadores nós temos. Para chegar na reta final da competição e conquistar o título temos que ter evolução neste aspecto. No setor defensivo estamos muito bem estruturados, mas na ofensiva precisamos melhorar a eficácia. Se chegarmos duas vezes e marcamos os gols, ok. Mas quando chegamos muitas vezes em um jogo complicado como foi o último e marcamos apenas um gol, preocupa. Isso vamos melhorar para a fase de mata-mata”, disse o treinador.

Para a partida, o Luis Carlos Cruz tem a defesa recomposta com a volta do capitão Thiago Moura, que também é o principal jogador nas jogadas de bola parada, com dois gols de falta e um de pênalti na competição. Outra novidade pode ser a estreia do volante Daniel Oliveira, que retornou ao clube. Ele disputou a temporada 2023 e iniciou esta temporada no Galo Maringá na disputa do Campeonato Paranaense.

Outros jogos

Domingo (3), às 15h

Estádio Saraivão – Ivinhema x Aquidauanense

Estádio Laertão – Costa Rica x Operário

Estádio Jacques da Luz – Náutico x Coxim