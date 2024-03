Zé Teixeira pede informações sobre fechamento de agência do Detran

O deputado Zé Teixeira (PSDB) defendeu nesta quinta-feira (29) a permanência de uma das agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS), em Dourados. O pedido partiu do vereador Juscelino Cabral e foi estimulado por informações não confirmadas sobre a possibilidade de fechamento da agência localizada na rua Coronel Ponciano.

No pedido de estudos encaminhado ao Governo do Estado, Zé Teixeira justifica que a agência tem localização estratégica para a população e oferece excelente atendimento. A possibilidade de fechamento surpreende e preocupa os servidores com o provável remanejamento. “Caso haja realmente a necessidade do encerramento das atividades, pedimos informações sobre as medidas a serem adotadas para garantir que os serviços prestados à população não sejam afetados, bem como o plano traçado para os servidores que atuam no local”, explica.

Estrada – O deputado Zé Teixeira também solicitou ao Governo a manutenção na rodovia MS-145. O trecho de aproximadamente 10 quilômetros de extensão está compreendido entre a curva de Glória de Dourados (BR-376) e o Distrito de Nova Esperança, em Jateí.

A rodovia denominada Manoel Rosalveo de Souza serve de acesso a várias propriedades rurais e cumpre papel fundamental para o transporte da produção, mobilidade e desenvolvimento da região. O levantamento e cascalhamento do trecho foram solicitados pelos vereadores Edison José de Lima Paz e Francisco Alves de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Jateí.