Mandato de Cemar Arnal presta assessoria para escolinha de futebol

O vereador Cemar Arnal (Solidariedade) fechou a agenda de visitas desta quinta-feira, 29, na escola de futebol do ex-atleta profissional Luiz Fernando da Silva Santos, 45, o Nego Deca, um dos filhos do ex-árbitro Edgar. Atualmente, Nego Deca comanda duas unidades da Associação Sportiva Euro Sort em Dourados, contando com a participação de dezenas de atletas que estão sendo trabalhados para se tornarem profissionais conscientes de seus direitos e deveres. Os treinos são desenvolvidos dentro das capacidades de cada jogador, independente de idade.

Os pais e responsáveis marcam presença nos dias de treinos, o que dá mais tranquilidade para o profissional desenvolver suas atividades. “Com certeza, não poderia deixar de ombrear com o Nego Deca um projeto grandioso como esse”, disse Cemar Arnal. “Estamos em sintonia e colocamos nosso mandato para prestar toda assessoria necessária para que esse fabuloso trabalho tenha sequência. Investir em crianças não tem preço”, ressalta o vereador.

Nego Deca, por sua vez, é bastante austero, porém sem deixar o lado lúdico e pedagógico, dentro da normalidade. Segundo ele, não se pode pular etapas. “No futebol, muitas vezes, atropelar processos pode atrapalhar muito mais do que ajudar na formação desse esporte, que é cheio de magia e surpresas. Para muitos, a porta larga oferece facilidades que estão muito longe da realidade às vezes cruel da profissão”, alerta o esportista.

Cemar Arnal ficou entusiasmado com a trajetória do Luiz Fernando, ou Nego Deca, no futebol. Ele mora em Dourados desde pequeno, mas é natural da cidade gaúcha de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Iniciou a carreira no futebol no Grêmio de Porto Alegre, onde ficou por sete anos, sendo campeão em todas as categorias de base. Foi campeão gaúcho profissional em 1996, junto com Luiz Felipe Scolari, o Felipão, tendo ainda no elenco Jardel, Paulo Nunes, Arílson, Rivarola, Arce. “Time espetacular do Grêmio”, recorda. Também trabalhou com Cleber Xavier, auxiliar do técnico Tite no Flamengo, que ficou oito anos na seleção brasileira.

Fora do Brasil, Nego Deca atuou na Bolívia (Oriente Petrolero), esteve em Assunção, Comercial e Botafogo de Ribeirão Preto, Matonense, e, no MS, atuou pelo 7 de Setembro de Dourados, Águia Negra de Rio Brilhante e Maracaju, sempre com boas passagens. Jogou por 25 anos.

As duas escolas dele, uma no bairro Monte Carlo e a outra no Parque das Nações I. Os dias de treinos são, segundas e quartas-feiras numa semana e terças e quintas na outra. Horários, primeira turma das 8h às 9h, segunda das 9h às 10h.

No Residencial Monte Carlo (Grêmio dos Carteiros) são três turmas. Primeira turma das 14h às 15h; segunda, das 15h às 16h e, a terceira, das 16h às 17h, às terças e quintas numa semana e na outra semana nas segundas e quartas-feiras. A Escolinha conta com atletas de 5 a 14 anos de idade.