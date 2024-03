Vereador Marquinhos faz pedidos de asfalto e calçadas para Região Norte

Na terça-feira, 27 de fevereiro, os presentes na sessão ordinária da Câmara de Vereadores puderam ouvir as solicitações do Vereador Marquinhos, em favor dos moradores da região norte.

O Vereador encaminhou pedidos ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso para que seja feito um estudo técnico para implantação de calçamento para pedestres na avenida Belmiro de Albuquerque.

O Vereador explicou na sua justificativa que em vistoria aos bairros, foi abordado pelos moradores que lhe fizeram o pedido de uma construção de calçada para pedestres, para trazer segurança e qualidade de vida para os que se servem dessa via.

Asfalto

Marquinhos também fez discurso em favor do Jardim Independência, para pedir às autoridades competentes do munícipio que seja viabilizado a pavimentação das ruas não pavimentadas do bairro.

O vereador justificou seu pedido com a seguinte fala: “os cidadãos daquela localidade merecem ter suas ruas asfaltadas, pois pagam seus impostos em dia e possuem o direito aos benefícios desta infraestrutura mínima. Sabe-se também, que a pavimentação asfáltica das ruas é de muita importância para os moradores, pois gera qualidade de vida e melhora a trafegabilidade de veículos e pedestres.”

O Vereador encerrou sua fala agradecendo pelo pronto atendendo da Prefeitura Municipal aos pedidos feitos por esta casa.