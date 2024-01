“Voltamos renovados para 2024”, diz Riedel, que reassume depois de um período de férias

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), reassume suas funções nesta segunda-feira (15) após um período de férias que teve início em 26 de dezembro.

Durante sua ausência, o presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro (PP), assumiu as responsabilidades governamentais até o dia 1º de janeiro, sendo posteriormente sucedido pelo vice-governador José Carlos Barbosa (PP), o Barbosinha.

Riedel compartilhou sua experiência de recarregar as energias ao lado da família durante as férias em suas redes sociais, destacando a importância desse tempo para se preparar para os desafios que se apresentarão em 2024.

Em sua mensagem, o governador enfatizou o compromisso renovado com o desenvolvimento do estado e a implementação de melhorias significativas para a população sul-mato-grossense.

“Nada melhor do que um tempo ao lado da família para recarregar as energias, e foi assim que aproveitamos as férias por aqui. Voltamos com força renovada para 2024, prontos para promover o desenvolvimento do nosso estado e implementar melhorias significativas para a nossa gente!”, declarou Riedel, evidenciando seu entusiasmo e determinação para enfrentar os desafios e buscar soluções inovadoras para o progresso do estado.

A transição de liderança temporária para Gerson Claro e, subsequentemente, para Barbosinha, permitiu que o governo continuasse operando eficientemente durante a ausência do governador, demonstrando a capacidade de colaboração e continuidade da proposta municipalista.

A expectativa é que a volta de Riedel à liderança do governo traga consigo novas propostas e ações concretas para enfrentar os desafios locais, fortalecendo o desenvolvimento sustentável e promovendo uma qualidade de vida ainda melhor para os cidadãos de Mato Grosso do Sul.