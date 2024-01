Santos aposta em trio ex-Corinthians para retornar à primeira divisão

Estreia do Peixe na temporada será contra o Botafogo-SP, fora de casa, pela primeira rodada do Paulistão

O Santos inicia 2024 com a missão de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, e para isso promoveu grande reformulação no elenco e deve apostar em um meio-campo formado por Cazares, Giuliano e Otero, ex-jogadores do Corinthians, para atingir tal objetivo.

Segundo o Lance!., o trio, que foi anunciado nesta janela de transferências, se reapresentou junto ao restante do grupo no sábado (6), no CT Rei Pelé, e está à disposição do técnico Fábio Carille para o início do Campeonato Paulista.

Durante sua apresentação, Cazares comentou sobre a possibilidade de atuar ao lado de Giuliano e Otero e afirmou que pode jogar mais recuado no meio, exercendo a função de segundo volante. No entanto, deixou a escolha nas mãos do treinador do Peixe.

– Posicionamento dentro do campo, sendo por fora, no meio, como segundo volante. Vemos pela escolha do treinador. Somos um grupo, estamos formando uma família. Quem tiver melhor vai jogar. Se eu tiver no banco e Giuliano ou Otero jogar, apoiarei da mesma forma. Se jogarmos juntos, será um prazer. Com a qualidade de Otero e Giuliano, quem não queria estar com esses caras – comentou o meia.

Além da trinca de meio-campo, o Santos oficializou a chegada do zagueiro Gil, dos laterais Aderlan, Jorge e Heyner, dos volantes Diego Pituca e João Schimdt e dos atacantes Guilherme Augusto, Marcelinho, Pedrinho e Willian Bigode.

O Peixe estreia na temporada contra o Botafogo, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.