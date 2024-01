PMR apreende quase R$ 400 mil em cigarros e pneus contrabandeados

A Polícia Militar Rodoviária prendeu na sexta-feira, 12, na Base Operacional de Nova Andradina, um homem de 44 anos transportando em um caminhão Scania T113 quatro mil pacotes de cigarros contrabandeados e mais 14 pneus oriundos do Paraguai.

A apreensão aconteceu na MS-141, durante fiscalização de trânsito. A equipe parou o caminhão e ao abrir o compartimento de carga foi constatado que o condutor transportava cigarros de diversas marcas e 14 pneus de caminhão oriundos do Paraguai.

Aos policiais, ele disse que carregou o veículo no Paraguai, e que para burlar a fiscalização, teve a ajuda de um casal que estava em outro veículo e avisavam quando poderia passar pelo posto fiscal.

Com os dados do veículo e nomes dos possíveis batedores, foi feito contato com a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), base de Amandina, que realizou abordagem ao casal. O autor e supostos batedores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Dourados. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 361 mil.