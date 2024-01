SED abre cadastro de reserva de profissionais para o Programa Mulheres Mil, do Pronatec 

O formulário para inscrição estará disponível até o dia 5 de fevereiro de 2024

A SED (Secretaria de Estado de Educação) abriu nesta segunda-feira (08.01) o cadastro reserva de profissionais para atuarem no Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), Programa Mulheres Mil, operacionalizado na REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul), em 2024, conforme publicação no dia 05 de janeiro de 2024, no Diário Oficial Eletrônico n. 11.375, do Edital n.1/SED/2024.

O cadastramento destina-se a profissionais para atuarem nos cursos de formação profissional, com a finalidade de acolher eventual necessidade temporária de excepcional interesse público, exclusivamente para as seguintes atividades: Coordenador Técnico de Curso; Professor; Supervisor Local; Orientador Acadêmico Local.

Inscrição

O formulário para inscrição estará disponível até o dia 5 de fevereiro de 2024 e o interessado seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação de seu cadastro.

O preenchimento do formulário ocorrerá, exclusivamente, pela internet, devendo o interessado prestar, obrigatoriamente, todas as informações cadastrais e funcionais solicitadas.

Para mais informações, entrar em contato com a equipe do Pronatec pelo telefone (67) 3314-1228 (whatsapp). Acesse AQUI o edital de abertura.