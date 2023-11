Vereador Creusimar Barbosa quer informações sobre implantação da Ceasa em Dourados

Em ofício endereçado ao prefeito Alan Guedes, secretários municipais Wellington Henrique e Joaquim Soares, e ao secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o vereador Creusimar Barbosa, do União Brasil, questiona sobre a implantação da Ceasa (Central de Abastecimento) em Dourados.

A construção de uma Ceasa em Dourados foi proposta pelo governador Reinaldo Azambuja em 2014, e o vereador quer saber porque foi adquirido outro local e não foi utilizado a área para a construção do Ceasa na MS-376 com a BR-163, ao lado do Frigorífico do Peixe. Questiona também qual será o tempo da obra, e previsão para o término.

Por fim o vereador cobra que se a área que seria utilizada se será devolvida ao município.

“Implantação do Ceasa é uma antiga reivindicação dos pequenos e médios produtores da região, que esperam por um espaço adequado para a comercialização de seus produtos, e como vai atender 31 municípios da Grande Dourados, o novo local adquirido não irá comportar a demanda, visto ser pequena a área”, diz Creusimar.