Champions: Immobile sai do banco e lidera vitória da Lazio sobre Celtic

Equipe italiana se aproximou de avançar às oitavas da competição

Com dois gols do artilheiro Ciro Immobile, que entrou no decorrer do jogo, a Lazio venceu neste domingo (28) o Celtic e colocou a mão na classificação para as oitavas de final da Champions League.

A equipe da capital italiana teve as melhores chances da partida, enquanto os escoceses assustaram em algumas poucas chegadas ao setor ofensivo.

Não satisfeito com o ritmo de jogo da Lazio, Maurizio Sarri mexeu na equipe e mudou a história do confronto ao colocar Immobile no lugar de Taty Castellanos.

Os biancocelesti ganharam mais corpo e passaram a marcar uma maior presença no campo ofensivo. Depois de tanto martelar, o capitão laziale não precisou de muito tempo para perfurar a barreira do Celtic ao aproveitar um chute desviado de Gustav Isaksen.

Menos de cinco minutos depois do primeiro tento, o mesmo Immobile voltou a marcar em outra assistência do dinamarquês. Desta vez, o escandinavo aproveitou o cochilo da defesa escocesa e acionou o italiano, que saiu na cara de Joe Hart e só chapou para superar o britânico.

Tentando uma virada quase impossível, o Celtic foi atrás do prejuízo e até conseguiu uma penalidade, mas o lance foi revogado após uma revisão do VAR.

Os dois gols de Immobile colocaram a Lazio à beira das oitavas de final da Champions League, pois a equipe tem 10 pontos e lidera momentaneamente o grupo E.

Os italianos acompanharão atentamente o jogo do Atlético de Madrid, que poderá auxiliar a Lazio a se garantir na próxima fase antecipadamente em caso de vitória sobre o Feyenoord, na Holanda.

Da AnsaFlash