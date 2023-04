VAR e impedimentos terão alterações; CBF divulga novas diretrizes para o Brasileirão

Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem da CBF, divulgou nesta quarta-feira (5) as novidades desta edição do Campeonato Brasileiro. Segundo o LANCE!., a partir de agora, os árbitros passarão a fazer a comunicação em áudio e vídeo para todo o estádio após a revisão do VAR.

Entre as outras novas recomendações, estão redução do número de atletas no aquecimento, um rigor maior contra reclamações na checagem do vídeo e o aumento nos acréscimos de partida. As informações são do “GE”.

– A arbitragem vai comentar, em breves palavras, a decisão técnica e disciplinar – se foi cartão ou não, se foi pênalti ou não. Ou se ele mantém a decisão dele. Isso será transmitido no telão e é importante para quem está no estádio e quem acompanha pela TV. Mostra transparência e respeito muito grandes. Estamos preparando os árbitros de elite para não cometerem nenhum equívoco também na hora de se expressar – afirmou Seneme durante a pré-temporada que está sendo realizada no Rio de Janeiro com árbitros e assistentes que atuarão na Série A do Brasileirão.

Os treinamentos organizados pela CBF na Zona Oeste do Rio de Janeiro incluem outras novas recomendações. Para o VAR, sempre que a linha do atacante ficar sobreposta à linha do zagueiro, o lance será validado e beneficiará o time que fizer o gol.

– Quando as linhas estiveram lado a lado, mesmo que encostadas, continuam valendo a cor. Mas quando sobrepor uma a outra ela fica numa cor única, azul, e beneficia o ataque. Isso vem de encontro a uma solicitação dos clubes no ano passado. Aquela precisão do momento em que o jogador bate na bola para fazer o lançamento é praticamente impossível de captar – disse.

Seneme também detalhou como tem sido o cuidado com a questão disciplinar.

– A Fifa está preocupada com a ação de jogadores e técnicos para pressionar a arbitragem. Esse ponto foi tocado no seminário de Madri. A gente precisa ter um ambiente limpo e controlado. Dando um exemplo prático: toda vez que o árbitro for fazer a revisão do VAR e o jogador for correndo atrás do árbitro, receberá o cartão amarelo. Na zona de revisão, se tiver alguém perturbando ele, também vai mostrar o cartão amarelo – destacou.

O presidente da comissão de arbitragem da CBF informou que, em relação a acréscimos, o Brasileirão seguirá o que foi visto na Copa do Mundo.

– A Copa do Mundo é uma referência também para a arbitragem. Acréscimo por comemorações de gols e marcação de pênalti, quando o árbitro, para fazer toda a gestão, gasta no mínimo um minuto. Só esses dois exemplos, se levarmos para os jogos, temos mais alguns minutos de acréscimos desses tempos que antes os árbitros não tinham em conta e agora precisam estar atentos para repor – disse.

No aquecimento, será permitido que apenas seis jogadores façam trabalhos à beira do campo.

– O preparador físico que fará a gestão desse rodízio. Com parte dos jogadores no banco fica mais fácil de se controlar possíveis reclamações – disse.

A pré-temporada para 84 árbitros segue até sexta-feira (6). Na semana que vem, outra turma passará pelos mesmos treinamentos e orientações.