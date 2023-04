Sicoob e Visa lançam cartão para alta renda com benefícios especiais

O novo Sicoobcard Visa Infinite chega para ampliar o leque de possibilidades dos cooperados, com inovação e praticidade

O Sicoob anuncia o lançamento do Sicoobcard Visa Infinite, construído em parceria com a Visa para atender sua base de cooperados. O cartão é um dos mais desejados do mercado, pois confere uma série de benefícios premium para um público que busca vantagens e praticidade em suas compras. De acordo com Sicoob, o novo cartão já está sendo emitido desde a terça-feira, 4 de abril.

Bem-visto entre viajantes, o cartão oferece vantagens como quatro acessos gratuitos anuais às salas VIPs em aeroportos, acesso ao Visa Infinite Fast Pass (fila específica para a verificação de segurança, localizado no GRU Airport) através do aplicativo Visa Airport Companion, proteção de compra, perda e roubo, concierge, seguros, atraso de bagagem e voo, entre outros benefícios. Além disso, os cooperados podem aproveitar as diversas vantagens do programa Vai de Visa, que conta com promoções e descontos singulares.

Segundo Marcel Sebastian, superintendente de Operações e Produtos de Pagamentos do Sicoob, o lançamento é um diferencial que tem por objetivo fidelizar a base de cooperados, além de fazer parte da estratégia da ampliação do portfólio de produtos e a personalização de serviços que atendam às necessidades financeiras dos cooperados. O novo cartão completa o portfólio Visa do Sicoob, que passa a disponibilizar uma solução voltada à alta renda.

Um destaque é a anuidade do Sicoobcard Visa Infinite que será definida pelo “Comprou, Zerou”. Um programa da instituição financeira cooperativa que possibilita descontos de 50 a 100% nas anuidades de acordo com o uso do cartão.

“Estamos sempre em busca de levar novidades aos nossos cooperados e, agora, com o lançamento do Sicoobcard Visa Infinite, oferecemos um produto premium com inovação para que realizem o pagamento de suas compras com mais praticidade e usufruam de benefícios únicos”, diz Marcos Chaves, superintendente Comercial de Pagamentos, Loyalty e Marketplace do Sicoob.

“O lançamento do Sicoobcard Visa Infinite é mais uma oportunidade para nós, da Visa, oferecermos benefícios que valorizam o tempo do usuário e trazem comodidade, segurança e inovação” diz Eduardo Barreto, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil. “Os cooperados da Sicoob terão acesso a serviços especiais e tecnologias disruptivas que facilitarão suas vidas, seja durante uma viagem, uma compra online ou nas transações recorrentes do dia a dia”, complementa o executivo.

Serviço

Os cooperados do Sicoob interessados em adquirir o novo cartão devem procurar a sua cooperativa.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem 7 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 386 municípios. É formado por 343 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com a maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 4.378 pontos de atendimento em mais de 2,3 mil cidades brasileiras. Acesse o site para mais informações.