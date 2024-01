Vacina contra Covid-19 salvou 1,4 milhão de vidas na Europa

Relatório da OMS diz que só doses de reforço salvaram 700 mil

Segundo um novo estudo conduzido pelo escritório europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS), ao menos 1,4 milhão de vidas foram salvas graças às vacinas contra a Covid-19.

“Seguras e eficazes: sem elas, o balanço cumulativo da região europeia teria sido de cerca de 4 milhões de mortos, talvez ainda mais”, disse o diretor regional da OMS na Europa, Hans Henri P. Kluge.

“A nossa análise feita em 44 países também identificou que mais de 90% das vidas salvas foram de pessoas com mais de 60 anos de idade”, acrescentou.

O diretor especificou que, ao todo, as vacinas reduziram as mortes em 57% no continente entre dezembro de 2020, quando começou a aplicação, e março de 2023: “Só as primeiras doses de reforço salvaram cerca de 700 mil vidas”.

“A OMS recomenda que as pessoas com risco mais alto continuem sendo vacinadas a cada seis a 12 meses, incluindo idosos, grávidas, imunossuprimidos, pessoas com condições médicas crônicas importantes e operadores de saúde da linha de frente”, disse Kluge.

Ele ainda destacou a importância de que os grupos vulneráveis aprendam a “conviver com a Covid-19 e outros vírus respiratórios”, e que se mantenham “atualizados com a vacinação contra a Covid-19 e a gripe, conforme recomendações”.

Em coletiva de imprensa, o diretor também expressou preocupação sobre o fato de a saúde estar “escorregando da agenda política” e que questão da “bomba-relógio da força de trabalho no setor sanitário” não esteja sendo enfrentada: “Com os sistemas de saúde sob pressão, podemos estar despreparados para enfrentar qualquer coisa fora do comum, como o surgimento de uma variante nova e mais grave, ou de um agente patogênico ainda desconhecido”.

Da AnsaFlash