Missão do Sesi na Ásia busca intercâmbio nas áreas de educação, inovação e startups

Uma missão formada por representantes do Sesi está percorrendo a Ásia para fazer intercâmbios e conhecer melhores práticas na educação básica, ecossistemas de inovação e startups. A comitiva é formada pelo superintendente regional do Sesi, Régis Borges, pelo gerente de educação, Ricardo Trivellato, pelo gerente da Startup Sesi, Odilon Moura, e pelo assessor especial Almir Ferreira.

“Pretendemos trazer esse conhecimento de volta ao Brasil para formar melhores profissionais e sustentar o crescimento industrial, bem como estabelecer conexões estratégicas com instituições asiáticas”, frisou o superintendente do Sesi, sobre o propósito da missão.

O grupo chegou ao Japão no início desta semana, onde irá participar da 10ª edição da Conferência Asiática sobre Educação e Desenvolvimento Internacional (ACEID 2024), em Tóquio. Ainda na capital japonesa, a comitiva deverá visitar a Universidade de Tóquio, o Colégio Técnico de Nagoya e a sede da indústria Cowerk.

Na próxima semana, a comitiva deve chegar à Coreia do Sul para cumprir agendas em escolas, universidades, empresas e embaixada. O foco dos encontros é conhecer o sistema de ensino coreano e a integração das escolas com a indústria, visando a formação de profissionais para o mercado de trabalho.

O último destino da viagem é Singapura. O grupo sul-mato-grossense tem compromissos na Câmara de Comércio América Latina-Singapura, parques tecnológicos, instituições de ensino e agências de fomento. Também está prevista uma visita à Embaixada do Brasil em Singapura, para reunião com representantes do setor de ciência, tecnologia, inovação e educação.

A Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul conta com sete escolas, que atendem mais de 4,5 mil alunos matriculados. A atuação do Sesi vai além da educação básica e compreende as áreas de inovação industrial, saúde e segurança no trabalho e promoção da cultura, onde são desenvolvidos projetos para fortalecer a indústria, o sistema educacional e o ecossistema de inovação.

Também fazem parte da comitiva o diretor executivo da Faculdade Insted, Fernando Bumlai, e o CEO da Acto, Felipe Britto.