Abel Ferreira renova até final de 2025; ‘Ele está feliz no Palmeiras’, disse Leila

Vínculo atual de Abel Ferreira com o Verdão ia até o final de 2024, e a diretoria estendeu o contrato com o português até 2025

A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira, multicampeão pelo Verdão nos últimos três anos. Segundo a Gazeta Esportiva, o treinador português seguirá no Brasil e firmará novo vínculo até o fim de 2025.

“Essa gestão tão vitoriosa se deve principalmente em virtude da continuidade. Muitas pessoas me questionam sobre contratações e meu foco sempre foi manter o nosso elenco, os profissionais que têm demonstrado uma estabilidade. O grande reforço do Palmeiras é esse: você acreditar. Esse era um desejo muito grande meu (de renovar com o Abel), que está a tanto tempo conosco”, afirmou a dirigente em coletiva na Academia de Futebol.

“Ele está muito feliz, acredita na continuidade do nosso projeto e esse ano nós vamos continuar fortes, lutando pelo maior número de títulos possíveis. Vamos mantendo nosso elenco, dando segurança ao trabalho de nossos profissionais”, concluiu a mandatária.

O vínculo inicial de Abel com o Palmeiras iria até o fim deste ano. Inclusive, sua saída do Alviverde foi muito especulada pela mídia espanhola. Em novembro de 2023, a imprensa da Espanha divulgou que o português poderia deixar o Brasil para se tornar o técnico mais bem pago no mundo no Al-Sadd, do Catar.

“Sempre foi um desejo nosso que ele permanecesse, mas como estávamos cansados, esperamos um pouco. Mas essa conversa já começou desde o ano passado. O que atrai muito o Abel no Palmeiras é o nosso projeto, a estrutura, as pessoas. Nós trabalhamos muito para satisfazer os desejos da comissão técnica. O Abel e o Palmeiras tem uma sintonia muito grande, e por isso quando dá certo temos que dar continuidade. Não foi só para disputar o Mundial de 2025. Estou muito feliz e tenho certeza que o torcedor palmeirense também”, projetou a presidente Leila Pereira.

Anunciado no dia 30 de outubro de 2020, Abel chegou ao Palmeiras para substituir Vanderlei Luxemburgo e não decepcionou: colocou o Palestra Itália em um patamar acima no futebol brasileiro e transformou a equipe.

Desde 2020 no comando, Abel Ferreira levou o Verdão a nove grandes conquistas. Foram duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2020 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).