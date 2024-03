Sidrolândia vai receber novos investimentos em estradas e na infraestrutura urbana da cidade

Para contribuir com o desenvolvimento de Sidrolândia, o governador Eduardo Riedel firmou novos investimentos para cidade em 2024. Os pedidos foram feitos pelas lideranças do município em reunião que ocorreu nesta quinta-feira (14), com o governador Eduardo Riedel.

Entre os novos recursos estão R$ 6 milhões na recuperação de estradas vicinais do município, que vão ajudar produtores rurais, assentamentos e aldeias, com acessos de melhor qualidade. Também foi autorizada um conjunto de sinalização semafórica para diversas vias públicas da cidade.

O governador ainda vai fazer um estudo para construção de um aeroporto e irá avaliar a possibilidade de um polo da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) na cidade. Outra ação pactuada é a restauração da MS-162, que liga o município ao distrito de Quebra Coco.

“Sidrolândia pode contar com o Governo do Estado para realização de obras e investimentos em diferentes setores, pois vamos continuar sendo parceiros da cidade. Hoje vimos aqui uma demonstração de união, com uma comitiva que tem a participação da classe política e sociedade organizada empenhados na busca por benefícios ao município”, disse o governador Eduardo Riedel.

Na reunião também foi mencionado que o Estado vai buscar junto ao governo federal uma solução em relação a BR-060, que caso seja necessário vai assumir a rodovia, para que possa fazer a sua concessão.

A prefeita Vanda Cristina Camilo agradeceu o apoio do Governo do Estado. “Toda esta comitiva que participou da reunião defende o mesmo projeto, que é levar o bem para população de Sidrolândia”, ponderou.

Também participaram da reunião os deputados federais Geraldo Resende e Luiz Ovando, o presidente da Assembleia, Gerson Claro, os deputados estaduais Jamilson Name, Pedro Pedrossian Neto, os secretários estaduais Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e João César Mattogrosso (adjunto da Casa Civil), além dos vereadores da cidade.