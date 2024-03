Condutor e batedor são presos pela PRF com mais de 100 quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 104 quilos de maconha, prendeu o condutor do veículo e o batedor da droga, na tarde desta quinta-feira (14), em Mundo Novo/MS.

Os policiais rodoviários federais realizaram deslocamento na rodovia, quando avistaram dois veículos em alta velocidade transitando em uma estrada de terra. Ao avistar a viatura, os motoristas aumentaram a velocidade, até receberem ordem de parada e obedecerem.

No primeiro veículo, um GM/Monza, o condutor logo confessou que transportava maconha. No outro carro, o condutor também confessou que fazia parte do transporte do ilícito, fazendo o serviço de batedor. Ambos disseram que iriam de Amambaí/MS para Umuarama/PR.

Os presos, a droga e os veículos foram encaminhados à Polícia Judiciária local.