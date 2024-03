Kamila Alvarenga reitera pedido para melhorar acesso das crianças aos espaços urbanos

A vereadora também apresentou indicação para que mulheres presas tenham acesso a cursos profissionalizantes

A Vereadora Kamila Alvarenga voltou a pedir que a Prefeitura de Ponta Porã promova uma parceria com a Rede Urban 95, para desenvolver práticas inovadoras visando o acesso do público infantil aos espaços urbanos.

De acordo com ela, “a Rede Urban95 Brasil surgiu com o objetivo de promover, desenvolver e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos nas cidades brasileiras. A Rede elabora diagnósticos locais sobre a experiência e o acesso do público infantil e seus cuidadores aos espaços urbanos, disponibilizando dados para embasar a construção de políticas públicas mais assertivas para a primeira infância”, esclareceu a parlamentar.

O pedido foi feito por meio de uma indicação, lida em Plenário na sessão ordinária de 12 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O documento reitera pedido feito anteriormente por meio da indicação da indicação de n° 830/2023.

O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos com cópias a André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, e Thalita Beatriz Antunes Klais, Secretária Municipal do Meio Ambiente.

Cursos no presídio feminino

Na sessão, Kamila Alvarenga também apresentou indicação solicitando, parceria entre o FAC – Fundo de Apoio a Comunidade e a AGEPEN – Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã, para a promoção de cursos profissionalizantes no Presidio Feminino de Ponta Porã.

“A presente indicação se faz necessária para desenvolvimento das carcerárias, visando desenvolver novos conhecimentos, ampliar as possibilidades de conseguir empregos, contribuir para formação intelectual e preparar para trabalhar por conta própria ou montar seu próprio negócio, contribuindo para uma visão empreendedora”, argumentou Kamila, justificando o pedido.