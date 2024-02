Sesi lança campanha de vacinação contra gripe em MS, com 16 mil doses disponíveis

Antecipe-se e fique um passo à frente da gripe. O melhor momento de pensar em prevenção é agora. O Sesi está lançando a campanha de vacinação contra a gripe em Mato Grosso do Sul. O foco principal são os trabalhadores da indústria e seus dependentes. Ao todo, a instituição adquiriu neste ano 16 mil doses da vacina.

Imunizantes estão disponíveis na versão quadrivalente monodose, que protege a pessoa das cepas H1N1, H3N2 e de duas linhagens do tipo B do vírus influenza. A tabela de preços oferece desconto nos valores da vacina para a indústria, especialmente aquelas associadas a sindicatos filiados à Fiems. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 723 7374.

O período de aplicação está previsto para março. A responsabilidade pela aplicação das doses é do Sesi, e essa despesa está incluída no valor do imunizante. Para empresas, os horários de vacinação são flexíveis e podem ser agendados conforme a necessidade dos colaboradores.

A vacinação melhora a imunidade do indivíduo e contribui para a saúde de toda a comunidade, na opinião do gerente do Centro de Inovação Sesi – Sistemas de Gestão em SST (Saúde e Segurança do Trabalho), Ricardo Egídio dos Santos Júnior.

“Seja no trabalho ou na escola, a vacina reduz o processo de adoecimento minimizando afastamentos e atestados por conta da gripe e suas complicações. A missão do Sesi é proporcionar um ambiente saudável e seguro, garantindo que todos tenham acesso à proteção que a vacina oferece”, disse.

Gripe: Sintomas, complicações e prevenção

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. A vacina é segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe. A constante mudança dos vírus influenza requer um monitoramento global e frequente reformulação da vacina contra a gripe. Devido a essa mudança dos vírus, é necessário a vacinação anual contra a gripe.

Os principais sintomas da gripe são:

– Febre;

– Dor de garganta;

– Tosse;

– Dor no corpo;

– Dor de cabeça.

Alguns casos podem evoluir com complicações, especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 2 anos, o que acarreta elevados níveis de morbimortalidade. As complicações mais comuns são:

– Pneumonia bacteriana e por outros vírus;

– Sinusite;

– Otite;

– Desidratação;

– Piora das doenças crônicas;

– Pneumonia primária por influenza, que ocorre predominantemente em pessoas com doenças cardiovasculares (especialmente doença reumática com estenose mitral) ou em mulheres grávidas.