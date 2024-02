Zé Teixeira solicita recursos para recuperação de ruas de Dourados

O deputado Zé Teixeira (PSDB) busca uma solução para a precária situação das ruas em Dourados. Nesta quinta-feira (8), Teixeira solicitou recursos para a recapeamento nas ruas João Vicente Ferreira, Ciro Melo, Oliveira Marques, Major Capilé e vias adjacentes, entre as ruas Aquidauana e Coronel Ponciano.

“A população de Dourados, em especial aqueles que residem e transitam nas imediações do bairro Jardim Guanabara, por meio do Vereador Laudir Munaretto, reivindicou nosso apoio”, explica o deputado. Na indicação encaminhada ao secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e aos deputados federais e senadores, Zé Teixeira considera também a possibilidade paliativa de uma operação tapa-buracos.

A intenção da recuperação das ruas é garantir mais qualidade de vida aos cidadãos e segurança de veículos e pedestres amenizando os transtornos causados pela ação do tempo na conservação das vias, principalmente no período chuvoso. “O apoio financeiro garantirá a conservação das ruas na cidade, devolvendo a tranquilidade ao cidadão e contribuindo para que o desenvolvimento socioeconômico de Dourados, a segunda maior cidade do Estado, não sofra desaceleração”, finaliza Zé Teixeira.

Lei – A Assembleia Legislativa aprovou, em discussão única, o projeto de lei 262/23 do deputado Zé Teixeira (PSDB), que denomina com o nome de Gilberto Carlino o Centro Reservatório de Tratamento de Água da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em Rio Brilhante.

A indicação que motivou a proposta partiu do vereador José Maria Caetano de Souza, o Nô. “O Gilberto da Sanesul notabilizou-se como uma pessoa impecável e responsável no cumprimento de suas funções, sempre com ética, profissionalismo e conhecimentos técnicos incontestes, adquiridos depois da conclusão de vários cursos com geólogos e engenheiros, dentre outros profissionais. No ano de 2020, já com 76 anos de idade, optou por deixar a Sanesul, causando tristeza a todos, visto que sempre dizia tratar-se de extensão da sua casa”, justifica Zé Teixeira.