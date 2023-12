SESAU revitaliza Unidades básicas de saúde após Fiscalização do TCE/MS

A Divisão de fiscalização de saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou nesta terça-feira (5), o Painel de Referência em conjunto com a Secretaria de Saúde da Capital para apresentar os resultados da “Fiscalização Ordenada na Atenção Primária de Campo Grande”, realizada em maio deste ano simultaneamente em trinta e três unidades, incluindo UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USF (Unidades de Saúde da Família), dos sete distritos sanitários da cidade.

Dentre as recomendações propostas pela corte de Contas à Secretaria Municipal de Saúde destaca-se a precariedade nas instalações das unidades. De acordo com o Secretário da SESAU, Sandro Trindade, já foram revitalizadas após a fiscalização ordenada sete unidades de saúde, sendo Arnaldo Estevão Figueiredo (UBSF), Vila Popular (UBSF), Jockey Clube (USF), Coronel Antonino (UBSF), Vila Nascer (USF), Estrela do Sul (USF) e Cidade Morena (USF) que está em andamento.

“Demos prioridade para a estrutura física revitalizando algumas unidades de saúde. Instalamos pontos eletrônicos em todas as unidades, além da aquisição de novas ambulâncias. O objetivo é buscar melhorias no fluxo de gestão para um atendimento com qualidade aos nossos usuários”, destacou o secretário”.

O Painel de Referência é uma ferramenta utilizada na conclusão de uma fiscalização. “No momento em que levantamos os achados nas auditorias, nos reunimos com os gestores e especialistas da aérea para fazer uma validação do que foi encontrado, dando a eles a oportunidade para apresentarem as propostas de melhorias e soluções para os problemas”, ressaltou o chefe da divisão de saúde do TCE-MS, Haroldo Oliveira Souza.

Haroldo ainda destacou a satisfação dos resultados obtidos após a fiscalização, visto que, algumas das recomendações sugeridas já foram solucionadas. “Após a fiscalização muitos achados que apontados no relatório foram resolvidos. Essa ação mostra o tribunal de contas atuando preventivamente com o propósito de trabalhar ao lado do bom gestor para garantir à população de Campo Grande uma saúde de qualidade e efetiva”. conclui

Ficou encaminhado durante a reunião técnica que a Secretária Municipal de Saúde, encaminhará até o dia 19/12/2023 á corte de contas um cronograma das próximas revitalizações das unidades de saúde.