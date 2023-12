Cemar homenageia presidente eleito do Sindjus, Fabiano Reis

O presidente eleito do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul – Sindjus, Fabiano Reis, foi homenageado na Câmara de Dourados, após vitória nas recentes eleições. Fabiano recebeu, durante a sessão legislativa desta segunda-feira (4), uma Moção de Congratulação proposta pelo vereador e primeiro secretário da Casa de Leis, Cemar Arnal (Solidariedade). “Com essa homenagem demonstramos nosso reconhecimento à vitória, ficando clara ainda a harmonia que existe entre os poderes”, apontou o vereador.

A cerimônia que agraciou o oficial de Justiça e analista judiciário do TJMS Fabiano Reis foi realizada na Câmara Municipal e marcada por discursos enaltecendo a importância da colaboração entre os poderes Judiciário e Legislativo. O vereador Cemar ressaltou a relevância do Sindijus no fortalecimento da Justiça no Estado e elogiou o compromisso e dedicação de Fabiano Reis à causa dos trabalhadores judiciários.

Agradecendo a homenagem, o presidente eleito do Sindijus reforçou a importância da relação entre os poderes para a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento jurídico e à defesa dos direitos dos cidadãos.

“A união demonstrada nesta Sessão Solene ressalta a boa relação entre os poderes, evidenciando a cooperação mútua em prol do aprimoramento do sistema judiciário no estado de Mato Grosso do Sul”, finalizou.