Senai oferece para empresas curso de mídias sociais e tráfego pago

Com o objetivo de auxiliar os empresários de Mato Grosso do Sul, o IST (Instituto Senai de Tecnologia) em Eficiência Operacional – Senai Empresa oferece o curso de mídias sociais e tráfego pago. A formação é voltada para empreendedores interessados em aperfeiçoar os negócios e expandir as vendas e para profissionais que já trabalham na área.

Segundo o analista técnico do IST em Eficiência Operacional – Senai Empresa Thiago Martines Figueiredo, responsável por ministrar parte das aulas, o processo tem como foco apresentar ferramentas e estratégias para fazer anúncios que convertem. “As empresas só precisam ter uma certa familiaridade com as mídias sociais, pois o treinamento não é básico. Ele já é focado em provocar insiths para campanhas mais maduras”, explica.

O curso é dividido em duas etapas. A primeira é um encontro presencial com até cinco empresas, em que são apresentadas técnicas de marketing e as ferramentas de tráfego pago. Em um segundo momento, são realizados dois encontros remotos a cada 15 dias, individualmente, para acompanhar os insights dos anúncios e dar suporte nos tratamentos de dados.

No início de abril houve o treinamento presencial da primeira turma do curso. A parte de imersão foi encerrada e agora membros de quatro empresas vão participar da etapa de encontros remotos.

Serviço – Informações sobre a formação pelo WhatsApp (67) 3311-8511 e pelo telefone (67) 3311-8500.