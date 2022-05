Governador e ministro da Educação inauguram laboratório nesta quinta-feira em Campo Grande

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda com o ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, nesta quinta-feira (28), em Campo Grande.

A partir das 10h30, no Centro de Formação e Pesquisa Professora Mariluce Bittar, na Rua dos Dentistas, 500, no bairro Tiradentes, o governador e o ministro vão inaugurar o Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica (LabCrie).

Iniciativa do Ministério da Educação (MEC), o LabCrie será conduzido em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP).

O principal objetivo do LabCrie é apoiar a implantação de espaços dinâmicos dedicados à formação continuada de professores da rede pública de ensino em inovação e tecnologias educacionais, onde eles se sintam à vontade para experimentar novos equipamentos, plataformas digitais e metodologias inovadoras que permitam desenvolver as competências necessárias para gerar inovação nas suas práticas pedagógicas.