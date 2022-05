Por pressão da torcida e maus resultados Abel Braga entrega cargo e não é mais técnico do Flu

Após pressão da torcida, Abel Braga entregou o cargo nesta quinta-feira e não é mais o técnico do Fluminense. O treinador vinha sendo vaiado pelos torcedores e após o empate sem gols com o Unión Santa Fe, na última terça-feira, no Maracanã, que complicou a vida do clube na Sul-Americana, e Abel decidiu entregar o cargo. A tendência é que Marcão, que comandou a equipe no fim do ano passado, assume interinamente o time.

Na atual temporada, o Fluminense soma 26 jogos, com 17 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. São 35 gols marcados e 15 sofridos. No meio dessa maratona, um título do Campeonato Carioca, a eliminação na terceira fase da Libertadores e um início ainda sem vitória em casa no Brasileirão.