Renda extra na Páscoa: NAS da APAE de Campo Grande oferece 1º curso para as famílias, com o apoio do FAC

A época da Páscoa é uma grande oportunidade para conseguir uma renda extra. Pensando nisto, o NAS (Núcleo de Assistência Social) da APAE de Campo Grande, com o apoio do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) da Prefeitura de Campo Grande, proporcionou para as famílias dos alunos matriculados no Centro de Educação Especial Girassol (CEDEG/APAE), nos dias 20 e 21 de fevereiro, o 1º “Curso de Habilidades Manuais – Tema: Páscoa”.

O curso foi ministrado pela Maria do Carmo, da Oficina de Artesanato do FAC, que esteve junto com a Iracy Menzes, também do setor de artesanato e com a Adagoivonete Duarte Pereira.

Os familiares e/ou responsáveis que se inscreveram no curso aprenderam a confeccionar arranjo decorativo de páscoa. No final, receberam certificado de conclusão, com carga horária de 7 horas.

A assistente social Flávia Kelly Vasques explica a parceria realizada com o FAC, que proporcionou o curso para as famílias. “Um dos objetivos do NAS é fazer parcerias de geração de renda, como a que foi ofertada pela FAC. Estimulando o conhecimento e o desenvolvimento dentro de uma expectativa positiva em que as famílias terão o apoio para o desenvolvimento das atividades manuais para a futura geração de renda”, explicou.

Para a Maria Aparecida Farias Lopes, mãe do aluno Éderson Bruno Lopes, que tem mais de 30 anos de APAE, e que também participou do curso, a iniciativa do NAS foi maravilhosa e proporcionará uma fonte de renda a mais no sustento de sua casa.

“Foi tudo muito proveitoso. Gostamos demais e queremos continuar participando de outros cursos propostos pelo NAS da APAE. Essa iniciativa nos ajudará a ter uma fonte de renda a mais para o sustento das nossas casas, principalmente nós que temos que acompanhar os nossos filhos e não conseguimos trabalhar em um local fixo. Esse aprendizado é maravilhoso”, contou.

Maria Aparecida ainda destacou o trabalho realizado pelo NAS com as famílias. “As meninas do serviço social do NAS estão fazendo um ótimo resgate com as famílias, tendo iniciativas como essas que são muito boas, tanto para mim, quanto para as outras famílias que estão no núcleo”.

Sobre o NAS

O Núcleo de Assistência Social é responsável por: Reuniões socioeducativas; Atendimentos sociais que contemplam, demandas espontâneas interno/externo, orientação social, encaminhamentos diversos, elaboração de relatórios, articulação com a rede, discussão de caso com a equipe multiprofissional; Rodas de conversas ofertadas para as famílias, conforme suas demandas, as temáticas serão desenvolvidas pela equipe multiprofissional; Propostas de oficinas de geração de renda: produção atividades manuais/artesanato, produção artesanal de embutidos e defumados, produção de pães e salgados, produção de biscoitos, bolos simples e confeitados, fabricação caseira de derivados do leite, artesanato macramê, oficina de costura e aproveitamento de retalhos, informática básica, empreendedorismo, entre outros serviços.

O NAS fica localizado em frente ao CEDEG/APAE e conta com o apoio das Assistentes Sociais Andrea Vieira, Flavia Kelly Vasques e Vanderlene Pereira.