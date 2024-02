Coxim vai ganhar pavimentações em vias urbanas e nova etapa da Estrada da Barranqueira

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quarta-feira (21) com as principais lideranças de Coxim. No encontro foram definidos investimentos importantes para cidade como a obra na Estrada da Barranqueira, a pavimentação da Avenida Mato Grosso do Sul e mais R$ 10 milhões para asfalto em ruas do município.

“O ano de 2023 foi de organização interna e sequência nas obras que estavam em andamento. Agora neste ano vamos repactuar as prioridades de cada município. É o momento de definir as demandas que vão ajudar a população de Coxim, ouvindo o prefeito e vereadores”, afirmou o governador.

Entre as pautas firmadas com o município está a obra de revestimento primário da Estrada da Barranqueira, que se trata da segunda etapa no valor de R$ 12 milhões, além da pavimentação da Avenida MS, que vai receber o aporte de R$ 6,6 milhões e a conclusão da reforma de três escolas estaduais.

O governador ainda pediu que as autoridades de Coxim decidam em conjunto que ruas vão receber pavimentação neste ano. Para isto o Estado vai aportar mais R$ 10 milhões. O objetivo é melhorar a infraestrutura urbana da cidade e desta forma oferecer melhor qualidade de vida à população.

“O nosso sentimento é de gratidão por todo este trabalho que o Governo tem feito no município, que olha com carinho e atenção para Coxim. Estamos definindo novos investimentos nesta parceria que traz resultados efetivos para as pessoas”, afirmou o prefeito de Coxim, Edilson Magro.

Também participaram da reunião o presidente da Assembleia, Gerson Claro, os deputados Paulo Correa e Junior Mochi, além dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), o secretário-adjunto da Casa Civil, João César Mattogrosso, e os vereadores do município.