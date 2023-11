Raphael Modesto pede aparelhos para rede de Saúde do Município

O Vereador Raphael Modesto aproveitou a sessão ordinária de 28 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, para solicitar à Prefeitura que sejam feitas melhorias na rede saúde municipal.

O parlamentar reiterou a indicação 309/2023 em que pede a aquisição de aparelhos de Endoscopia e Colonoscopia para esse município.

Segundo ele, “o equipamento Endoscopia e Colonoscopia é um dos mais importantes exames quando o assunto é diagnóstico por imagem. Este equipamento serve para tirar dúvidas e dar diagnósticos precisos, que são feitas através de câmeras na parte interna do estomago e intestino. Por meio dessas imagens, é possível observar estruturas anatômicas, órgãos e vasos sanguíneos, sem precisar de cirurgia. Desta forma, o aparelho de Endoscopia e Colonoscopia é uma ferramenta fundamental que tem ajudado os profissionais de saúde facilitando diagnósticos de patologias localizadas em diversas partes do organismo. Desta forma, ciente da preocupação da Secretária Municipal de Saúde com o bem-estar da população, este Parlamentar espera o atendimento desta indicação o mais breve possível, uma vez que este exame só é realizado através da liberação no sistema de saúde do estado”.

Raphael Modesto também justificou a indicação em que solicita a aquisição de aparelho de Raio X, para o Posto de Saúde Audelina de Campos, Distrito de Cabeceira do Apa, afirmando que “nota-se que se faz necessário o procedimento de aquisição daquele material, considerando a necessidade da unidade em obter esse aparelho para atender as demandas dos usuários do posto citado, esperamos contar com o atendimento desta indicação”.

As indicações contendo as solicitações do parlamentar foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Saúde Dr. Patrick Derzi.