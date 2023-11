Mato Grosso do Sul tem saldo de 2,2 mil empregos com carteira assinada em outubro

Dados do Novo Caged divulgados nesta terça-feira, 28 de novembro, indicam que o Brasil gerou 1,8 milhão de empregos formais em dez meses

O estado de Mato Grosso do Sul registrou saldo de 2,2 mil empregos com carteira assinada em outubro de 2023. Foram 31,2 mil admissões e 28,9 mil demissões no período. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta terça-feira, 28 de novembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Nos primeiros dez meses de 2023, o saldo estadual é de 34,6 mil vagas formais. Levando em conta os últimos 12 meses, o saldo é um pouco menor: 29,5 mil vagas.

Em outubro, a capital Campo Grande foi a responsável pelo maior saldo de empregos formais em Mato Grosso do Sul. Foram 597 vagas, resultado de 11 mil admissões e 10,4 mil demissões. O estoque total de pessoas com carteira assinada chegou a 229,2 mil na cidade.

Os outros quatro municípios que integram os cinco maiores saldos no estado, em outubro, são Três Lagoas (315), Dourados (304), Corumbá (205) e Naviraí (185).

Levando em conta os cinco setores analisados pelo Novo Caged, Mato Grosso do Sul teve saldo positivo em três. Foram 1.078 vagas no setor de Comércio, 842 em Serviços e 409 em Indústria. Houve queda de 305 vagas no setor Agropecuário e 139 na Construção.

Nacional — O Brasil fechou outubro de 2023 com um saldo de 190.366 vagas formais de trabalho. No período, houve 1,94 milhão de admissões e 1,75 milhão de desligamentos. São mais de 30 mil empregos a mais do que os gerados em outubro de 2022. Desde o início do ano, o país acumula saldo de quase 1,8 milhão de empregos formais. A variação em dez meses é positiva nos cinco grandes setores da economia e nas 27 unidades da Federação.

Os dados do Novo Caged indicam também que o estoque total, ou seja, o número de brasileiros que estavam trabalhando com carteira assinada em outubro de 2023, chegou a 44,22 milhões, o maior já registrado na série histórica levando em conta tanto o período do Caged (junho de 2002 a 2019) quanto do Novo Caged (a partir de 2020). Em outubro, a variação foi positiva em quatro dos cinco setores e em 26 das 27 unidades federativas.