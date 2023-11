UBS Vila Vargas tem ação especial de vacinação neste sábado

Equipe da unidade de saúde faz atendimento a partir das 7h

O Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) leva para a Vila Vargas mais uma etapa da ação MS Vacina Mais. Neste sábado (2), a equipe da Unidade Básica de Saúde de Vila Vargas vai fazer atendimento das comunidades urbana e rural.

O objetivo da ação é manter atualizada a carteira de vacinação de todas as vacinas disponibilizadas pelo PNI (Plano Nacional de Imunizações), incluindo influenza e covid-19, que entra no calendário anual.

“Temos essa preocupação em relação à vacinação contra gripe e covid-19, mas estaremos com doses de outros imunizantes para que as pessoas possam seguir protegidas contra diversas doenças, principalmente para estudantes e gestantes”, explica o gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques.

O atendimento na UBS de Vila Vargas começa às 7h e segue até 17h.