Projeto Maria Maria forma turma em Caarapó

A prefeitura de Caarapó, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na tarde de terça-feira (28) a formatura das alunas do Projeto Maria Maria, turma de 2023. Formaram-se no projeto 175 mulheres, que foram certificadas como aptas para o exercício profissional em suas respectivas áreas de formação.

O Projeto Maria Maria – criado em 1999 pela administração do prefeito Guaracy Boschilia – configura-se como fator de proteção social básica, que tem como objetivo desenvolver potencialidades do público feminino, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com possibilidade de aumento da renda familiar. É destinado a atender mulheres da sede do município, estendendo às comunidades do Serrito (zona rural) e dos distritos de Nova América e Cristalina. É desenvolvido integralmente com recursos próprios do município.

Pode-se afirmar que o Maria Maria contribui para o empoderamento das mulheres, que se refere ao processo pelo qual as mulheres ganham poder e controle sobre as suas vidas e circunstâncias. Isso inclui o acesso a recursos, a participação ativa na tomada de decisões e a capacidade de influenciar e contribuir para a sociedade de maneira significativa. Trata-se de um aspecto fundamental da igualdade de gênero e é essencial para o desenvolvimento sustentável e a construção de sociedades mais justas e equitativas.

Neste ano, os cursos foram realizados no Centro da Criança, CRAS, Clube de Mães Ana Nery, distritos de Nova América e Cristalina e no Serrito. Ao todo, foram efetivadas 258 matrículas nos diversos cursos oferecidos pelo projeto – cabeleireira, design de sobrancelha, corte e costura, pintura em tecido, crochê em linha fina e crochê em barbante.

O ato de formatura do Projeto Maria Maria foi prestigiado pelo vice-prefeito Gordo da Tigre, que representou o prefeito André Nezzi, pelo presidente da Câmara de Vereadores, Gilberto Segóvia, pela secretária municipal de Assistência Social, Juliana Monteiro, pela coordenadora do projeto, Luciene Cavalheiri, pelo secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Aldecir Roberto Fernandes, o Chicão, pela primeira dama Paula Luísa e pelos vereadores Manoelito Bagaceira e Nilsinho.

A solenidade ainda teve apresentações culturais, a cargo da Orquestra Guarani, formada por adolescentes da Reserva Indígena Te’yikue, que executou o Hino Nacional e músicas nacionais de sucesso.

Durante a cerimônia, foram homenageadas as instrutoras das turmas dos cursos: Cedalina Maria de Jesus, Lucimar Cabral Silva, Maria Girlaneide Palicer, Marisa Kazue Kanomata, Marcilene Gimenez Bogarim Santos Campopiano, Ivone Feitosa e Poliana Cavalheiri Martins, além da coordenadora do projeto desde 2018, Luciene Cavalheiri, do presidente da Câmara, Gilberto Segóvia, da secretária Juliana Monteiro, da primeira dama Paula Luísa, e da aluna Eiane, do CEMA.