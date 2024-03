Programa de interiorização da Ageprev reunirá segurados ativos em Dourados durante dois dias

Tendo como objetivo capacitar segurados ativos com a abordagem de temas como Politica Previdenciária e seus benefícios, Previdência Complementar, Perícia Médica, Educação Financeira e Gestão de Pessoas entre outros, a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul – Ageprev realizará, o programa de interiorização denominado “Ageprev Perto de Você”.

A ação terá início pelo município de Dourados onde, nos próximos dias 20 e 21 se reunirão segurados oriundos dos municípios de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Gloria de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina, além dos município sede. A previsão é que mais de uma centena de contribuintes do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Para a possibilitar a participação do maior número de segurados possível, os trabalhos em workshop ocorrerão, também, nos municípios de Três Lagoas (no mês de abril), Ponta Porã (maio), Naviraí (junho), Coxim (agosto), Aquidauana (setembro), Corumbá (outubro) com encerramento do ciclo em Campo Grande no mês de novembro. Estes municípios foram escolhidos por serem considerados polos com possibilidade de reunir segurados de cidades próximas.

O Evento

O programa de interiorização de Ageprev tem como finalidades, entre outras, possibilitar aos segurados a aquisição de novos conhecimentos em relação ao RPPS; promover a integração entre a Ageprev, RHs, setores públicos voltados à gestão de pessoas e os segurados ativos, além de interagir com os segurados preparando-os para o processo de aposentadoria e pós aposentadoria, por meio da educação financeira.

A abertura, em Dourados, se dará às 8 horas no auditório do Centro de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva (rua Francisco Feitosa Sobreira 1465 – Jardim Água Boa), com considerações a cargo do Diretor-presidente da Ageprev, Jorge Oliveira Martins. Na sequência, e em sistema de revezamento das salas, serão abordados os temas Benefícios e Legislação previdenciária, Perícia Médica: estrutura, organização e processos cotidianos, Gestão da tecnologia previdenciária, sistemas integrados e Educação financeira.

A explanação dos temas propostos ficará a cargo dos palestrantes Kemily Melo Soares (Gerente de análise de benefícios da Ageprev); Neuza Bolzan Venega ( diretora da perícia médica); João Ricardo Dias ( diretor da gestão de Informação); Giane Saraiva Sampaio; Rutiane Moraes Sobrinho e Nayara Souza Nascimento ( coordenadoras de gestão da política de pessoal e da unidade de gestão do desempenho).