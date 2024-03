Casal é flagrado pelo DOF com mais de 200 mil reais em produtos eletrônicos

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã desta segunda-feira (18), na MS-379, um veículo carregado com eletrônicos e aparelhos de telefone celular produto de descaminho.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia, área rural do município de Dourados, quando deram a ordem de parada ao condutor e passageira de um VW T-Cross com placas afixadas do Estado de São Paulo. Inicialmente o casal disse que veio a passeio ao Mato Grosso do Sul.

Durante a vistoria, os policiais localizaram os produtos no porta-malas do veículo. O casal então mudou a versão e disse que pretendia revender o material na cidade mineira de Igarapé, onde residem. Foram apreendidos 53 aparelhos de telefone celular, produtos eletrônicos e perfumes.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 224 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.