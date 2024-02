Presidente da Fiems lança obras do Centro Integrado Sesi Senai em Ribas do Rio Pardo

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, lança nesta sexta-feira (23/02), as obras do Centro Integrado Sesi Senai (CISS) em Ribas do Rio Pardo. Localizado próximo à rodovia BR-262, o empreendimento contará com 6,1 mil metros quadrados de área construída, em dois pavimentos, para oferecer educação básica tecnológica do Sesi e ensino técnico e superior do Senai.

O Sesi terá salas de aulas convencionais e temáticas para as áreas de ciências humanas, ciências da natureza, robótica, matemática e linguagens; uma sala maker; e um laboratório de informática. O modelo segue a proposta pedagógica da Escola Sesi de Referência, criada para inspirar o aluno a se tornar protagonista da sua história por meio do ensino STEAM (Ciência, Tecnologia e Engenharia, Arte, Design e Matemática).

O Senai será composto por salas de aulas e laboratórios para as disciplinas ligadas a informática, química, celulose, automação, elétrica e metrologia. Além disso, serão construídas duas oficinas: automobilística e mecânica; e multiuso da construção.

O Centro Integrado ainda terá um complexo de quadras poliesportivas e parque infantil. Os valores investidos superam a casa dos R$ 58,5 milhões, incluindo construção, mobiliário e equipamentos. A previsão de conclusão das obras é de 15 meses.

Aberta a dependentes de trabalhadores das indústrias e da comunidade local, a Escola Sesi de Ribas do Rio Pardo terá capacidade para atender 850 alunos no ensino fundamental e médio, sendo 500 alunos já no primeiro ano de operação. Já o Senai estima capacidade de atender 1,3 mil estudantes, sendo 330 alunos no primeiro ano.

Serviço

Evento: Lançamento das obras do Centro Integrado Sesi Senai (CISS)

Data: 23 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 08 horas

Local: Rua Sônia Aparecida Silva dos Reis, s/n – esquina com rua Joaquim Gonçalves Pontes – Ribas do Rio Pardo