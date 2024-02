Desenvolve Dourados em Ação chega na região do João Paulo II

O Sábado Especial será realizado no dia 2 de março, das 8h às 12h, na E.M. Álvaro Brandão

A Prefeitura de Dourados iniciou os serviços do próximo Desenvolve Dourados em Ação que ocorrerá na região do bairro João Paulo II até o Parque da Nações I. O trabalho da equipe do tapa-buraco já está em andamento e nos próximos dias as equipes de limpeza, iluminação pública, manutenção da sinalização de trânsito e ações de combate à dengue também estarão no local.

Assim como nas edições anteriores, a prefeitura vai disponibilizar caçambas em diversos pontos para que a população possa descartar resíduos.

O Sábado Especial será realizado no dia 2 de março, das 8h às 12h, na E.M. Álvaro Brandão, com atendimentos de saúde, atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor.

Giro cultural

Paralelo ao Desenvolve Dourados em Ação, a administração municipal lançou outros dois projetos. O Agita Dourados que teve sua primeira edição marcada pelo sucesso no Parque do Ipês, e o Giro Cultural, que acontecerá neste sábado (24), na praça do Parque Alvorada, das 18h às 23h, com apresentações musicais, dança, literatura, feira de artesanato e exposição de carros antigos.